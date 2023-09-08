В греческой «Ламии» прокомментировали ситуацию по Дзагоеву

Спортивный директор греческого клуба «Ламия» Сакис Цикнис высказался о ходе переговоров с российским полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Сейчас обсуждаем его возможный переход, но ещё ничего не согласовано. Есть два дня, чтобы решить вопрос. Кто знает, получится всё или нет», - цитирует функционера Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что у Дзагоева появился вариант продолжения карьеры в РПЛ – в составе клуба, что на данный момент идёт в середине турнирной таблицы.

Российский экс-игрок ЦСКА и «Рубина» находится без клуба с лета.