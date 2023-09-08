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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лазарев рассказал об особенностях работы Игнашевича

08 Сентября 2023 • 22:09 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Балтика
окончен

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал об особенностях работы наставника калининградцев Сергея Игнашевича.

«Игнашевич — молодой тренер. Бывает, что он скидывает в командные чаты статьи о восстановлении, приводит примеры Холанна», — рассказал хавбек в интервью Sport24. Лазарев назвал своего тренера требовательным, настойчивым и современным.

Напомним, что после семи туров Премьер-лиги «Балтика» замыкает турнирную таблицу чемпионата всего с тремя очками. В рамках Кубка России калининградцы лидируют в своём квартете, выиграв все три поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Владислав Лазарев
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