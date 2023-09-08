Лазарев рассказал об особенностях работы Игнашевича

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал об особенностях работы наставника калининградцев Сергея Игнашевича.

«Игнашевич — молодой тренер. Бывает, что он скидывает в командные чаты статьи о восстановлении, приводит примеры Холанна», — рассказал хавбек в интервью Sport24. Лазарев назвал своего тренера требовательным, настойчивым и современным.

Напомним, что после семи туров Премьер-лиги «Балтика» замыкает турнирную таблицу чемпионата всего с тремя очками. В рамках Кубка России калининградцы лидируют в своём квартете, выиграв все три поединка.