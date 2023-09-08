Карпов: «Зенит» и «Пари НН» договорились о выкупе Михайлова

Питерский «Зенит» договорился с нижегородским «Пари НН» о покупке 20-летнего воспитанника академии «сине-бело-голубых» Ярослава Михайлова. Об этом в телеграм-канале вещает инсайдер Иван Карпов.

Чемпиону России новичок обойдётся в 85 млн, стороны подпишут контракт на четыре года. Однако сразу после перехода Михайлов уйдёт в аренду в «Оренбург», опция выкупа игрока составит 150 млн евро.

В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл за «Пари НН» в девяти матчах в официальных турнирах. Transfermarkt оценивает его в 800 тыс. евро.