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Карпов: «Зенит» и «Пари НН» договорились о выкупе Михайлова

08 Сентября 2023 • 21:44 Комментировать (1)
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Питерский «Зенит» договорился с нижегородским «Пари НН» о покупке 20-летнего воспитанника академии «сине-бело-голубых» Ярослава Михайлова. Об этом в телеграм-канале вещает инсайдер Иван Карпов.

Чемпиону России новичок обойдётся в 85 млн, стороны подпишут контракт на четыре года. Однако сразу после перехода Михайлов уйдёт в аренду в «Оренбург», опция выкупа игрока составит 150 млн евро.

В текущем сезоне 20-летний хавбек сыграл за «Пари НН» в девяти матчах в официальных турнирах. Transfermarkt оценивает его в 800 тыс. евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Ярослав Михайлов Пари НН
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Комментарии (1)
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Cruyff
08 Сентября 2023 в 22:30
какие то выкрутасы
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