Сперцян и Тикнизян – в основе армянской сборной на игру с Турцией

Сборные Турции и Армении менее чем через час выяснят отношения в рамках квалификации на Евро-2024. Игра пройдёт в турецком городе Эскишехир и стартует в 21:45 по московскому времени. А пока представим составы играющих команд.

Турция: Гюнок, Челик, Демираль, Сёюнджю, Озкачар, Чалханоглу, Кекчю, Юксек, Актюркоглу, Йылмаз, Ундер;

Армения: Чанчаревич, Тикнизян, Мкртчян, Ароян, Арутюнян, Дашян, Бичахчян, Сперцян, Иву, Селараян, Ранос.

Отметим нескольких представителей РПЛ в старте армян: это защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, хавбек «Рубина» Угочукву Иву, защитник и полузащитник «Краснодара» - Георгий Арутюнян и Эдуард Сперцян.

Текстовую трансляцию игры проводит портал LiveResult.ru.