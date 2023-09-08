В «Пари НН» прокомментировали слухи об интересе к Дзагоеву и Бистровичу

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о слухах о возможном подписании полузащитников Алана Дзагоева и Кристияна Бистровича.

«Мы очень уважаем Алана Дзагоева, но его подписание не входит в наши планы, как и подписание Бистровича», — заявил функционер нижегородцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России Дзагоев может присоединиться к «Пари НН» при условии продажи Ярослава Михайлова. Что же касается Бистровича, то в нём заинтересована калининградская «Балтика».