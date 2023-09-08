Защитник Егор Сорокин пополнил состав «Рубина», перебравшись из «Краснодара». Об этом казанский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Контракт 27-летнего футболиста с «Рубином» рассчитан до конца текущего сезона. Отмечается, что Сорокин выбрал себе 80-й игровой номер.

Напомним, ранее защитник уже защищал цвета казанцев с 2014 по 2020 год.

В нынешнем сезоне Сорокин появился на поле в трех матчах в составе «Краснодара-2», в которых не отметился голевыми действиями.

17 сентября «Рубин» примет на своем поле «Зенит». Игра восьмого тура РПЛ должна будет стартовать в 16:30 по мск.