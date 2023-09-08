Каррера: Игнатов — хороший игрок

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера высказался о таланте полузащитника «красно-белых» Михаила Игнатова.

«Михаил — хороший игрок, но я не могу сказать, в чём он вырос, а над чем ему надо поработать. Когда я тренировал команду, он был совсем молод, но уже проявлял определённые качества», — заявил итальянский специалист в интервью «Матч ТВ». По мнению тренера, Михаил является достойным игроком, поскольку полузащитник выступает за крупный коллектив, соответствующий уровню Серии А.

Напомним, что Михаил Игнатов играет за «Спартак» с 2018 года. В 10 матчах нынешнего сезона полузащитник забил два гола.