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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: Молодые футболисты должны ошибаться

08 Сентября 2023 • 20:05 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
11.09 19:00

Рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о стабильности молодых футболистов.  

«Позиция центрального защитника — там нужна стабильность. С молодыми игроками стабильность — утопия. Они должны ошибки совершить», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Тренер отметил, что если молодой нападающий допускает ошибку, то на этом никто не акцентирует внимание, но ошибки защитников приводят к проблемам, это можно увидеть сейчас в «Ростове».

Ранее сборная России не смогла одолеть олимпийскую команду Египта (1:1) в товарищеском матче. 11 сентября состоится ответная встреча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России
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