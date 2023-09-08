Карпин: Молодые футболисты должны ошибаться

Рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о стабильности молодых футболистов.

«Позиция центрального защитника — там нужна стабильность. С молодыми игроками стабильность — утопия. Они должны ошибки совершить», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Тренер отметил, что если молодой нападающий допускает ошибку, то на этом никто не акцентирует внимание, но ошибки защитников приводят к проблемам, это можно увидеть сейчас в «Ростове».

Ранее сборная России не смогла одолеть олимпийскую команду Египта (1:1) в товарищеском матче. 11 сентября состоится ответная встреча.