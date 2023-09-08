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Форвард ЦСКА может перебраться в Турцию

08 Сентября 2023 • 19:57 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

24-летний форвард столичного ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в услугах нападающего заинтересованы середняк чемпионата Турции – «Аланьяспор» и ещё две неназванных команды. Речь идет об аренде как с опцией выкупа, так и без нее.

Гайч провёл вторую половину прошлого сезона в итальянской «Вероне». В 16 матчах Серии А он оформил два гола и один ассист.

В текущем сезоне аргентинец вышел на поле за «армейцев» в семи матчах и оформил один ассист.

Ранее сообщалось, что другой игрок ЦСКА может покинуть состав клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аланьяспор Адольфо Гайч
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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