Форвард ЦСКА может перебраться в Турцию

24-летний форвард столичного ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в услугах нападающего заинтересованы середняк чемпионата Турции – «Аланьяспор» и ещё две неназванных команды. Речь идет об аренде как с опцией выкупа, так и без нее.

Гайч провёл вторую половину прошлого сезона в итальянской «Вероне». В 16 матчах Серии А он оформил два гола и один ассист.

В текущем сезоне аргентинец вышел на поле за «армейцев» в семи матчах и оформил один ассист.

Ранее сообщалось, что другой игрок ЦСКА может покинуть состав клуба.