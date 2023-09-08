Головин: Посоветую «Монако» подписать Чалова

Хавбек «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, какого российского футболиста он бы посоветовал подписать монегаскам.

«Федю Чалова посоветую «Монако» — выглядит хорошо в последние полтора года. Один из залогов его успешной игры — это аренда в Европу», — приводит слова Головина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 11 матчей в составе ЦСКА, забил пять мячей и отдал один голевой пас.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года, перебравшись из стана «армейцев». За это время игрок принял участие в 180 встречах во всех турнирах, стал автором 26 голов и 33 ассистов.