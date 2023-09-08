Агент Тюкавина прокомментировал будущее футболиста

Алексей Сафонов, представитель форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста в футболке «бело-голубых».

«У нас полтора года контракта. Пока я не собираюсь ничего комментировать», — заявил агент нападающего сборной России, чьи слова приводит «РБ Спорт». Сафонов также отметил, что игрок не переживает из-за отсутствия ясности по новому соглашению с родным коллективом. Агент рассказал, что «Динамо» является приоритетным вариантом для Константина.

Напомним, что Тюкавин выступает за «бело-голубых» с 2020 года. В нынешнем сезоне на счету форварда девять матчей во всех состязаниях и три забитых гола.