Рубашко высказался о возможных трансферах «Сочи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможных трансферах «южан» в последние дни трансферного окна.

«Будут ли ещё трансферы у «Сочи»? Пока окно открыто, всё возможно. Поэтому, что сейчас обсуждать», — заявил функционер клуба Премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт». Также Рубашко дал комментарий о возможном подписании Тимура Сулейманова, отказавшись подтверждать интерес к форварду «Пари НН».

Напомним, что после семи туров Российской премьер-лиги «Сочи» находится на 12-й строчке в турнирной таблице с шестью очками.