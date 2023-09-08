На Бистровича появились два претендента из РПЛ

На хорватского 25-летнего полузащитника столичного ЦСКА Кристияна Бистровича появились два претендента из второй половины турнирной таблицы РПЛ.

Как сообщает Иван Карпов, кандидатами на аренду хорвата с правом выкупа являются калининградская «Балтика» и нижегородский «Пари НН».

Напомним, что этим летом Бистрович вернулся в ЦСКА после полугодичной аренды.

«Пари НН» Сергея Юрана делит 8-10 места турнирной таблицы с «Ахматом» и «Спартаком», у всех по 10 очков. «Балтика» с тремя баллами идёт на последнем, 16 месте турнирной таблицы РПЛ.

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