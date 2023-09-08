Агент Бистровича: «Думаю, его история в ЦСКА не окончена»

Агент полузащитника московского ЦСКА Кристияна Бистровича Вукмил Вукмирица оценил положение футболиста в столичном клубе.

«Ему в тренерском штабе сейчас никто не гарантирует место в старте. Упорно работает, чтобы получить свой шанс. Хочет доказать, что ещё способен помочь ЦСКА. Полагаю, его история не окончена», - цитирует агента портал Metaratings.

Напомним, что хорватский хавбек связан с «армейцами» Москвы контрактом, что действует до лета 2025 года.

Вторую половину минувшего сезона 25-летний игрок провёл в нидерландской «Фортуне». Летом вернулся в состав «красно-синих». На поле в нынешнем сезон он пока не появлялся.