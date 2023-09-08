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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин назвал слабое место «Краснодара»

08 Сентября 2023 • 19:11 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о самом слабом месте «Краснодара», который на данный момент лидирует в РПЛ.

«Слабое место «Краснодара»? Опыт. В составе нынешнего «Краснодара» нет чемпионов России. С другой стороны, это плюс, они хотят стать чемпионами», — приводит слова Балахнина портал «РБ Спорт».

Как отметил специалист, на длительной дистанции необходима выдержка, поэтому если команда немного расслабится, то она моментально вылетит из чемпионской гонки.

За семь игр «Краснодар» набрал 17 очков и пока ни разу не проиграл в чемпионате России.

16 сентября «быки» встретятся на выезде с «Ахматом». Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Балахнин
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АХМАТ КРАСНОДАР
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