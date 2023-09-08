Балахнин: «Краснодар» — главный претендент на чемпионство»

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» — главный претендент на титул на данный момент, но тот же «Зенит» выглядит мощно, состав у них интереснее, чем у «Краснодара». По игре петербуржцы не хуже», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров, сумев набрать 17 очков. Отметим, что «быки» пока не проигрывали в новом сезоне РПЛ.

16 сентября команда Владимира Ивича будет гостить в Грозном у местного «Ахмата». Встреча восьмого тура РПЛ должна будет стартовать в 16:30 по мск.