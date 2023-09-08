Гойкович рассказал, что Деограсия изменил в «Оренбурге»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович оценил приход в команду испанского специалиста Давида Деограсии.

«При Давиде изменилась психология, у него есть свои требования, он требует дисциплины. Как тренер о футболе он думает 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Умный тренер, глубоко в игре разбирается», - цитирует Гойковича «Матч ТВ».

«Напомним, что по итогам седьмого тура Премьер-лиги при Деограсии уральцы покинули зону вылета. Теперь у клуба пять баллов и 14 место турнирной таблицы.

«Неудивительно, что результаты пришли очень быстро», - заключил Гойкович.

В восьмом туре «Оренбург» сыграет на выезде с московским «Локомотивом».