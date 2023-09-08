Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале о том, что «Локомотив» сделал запрос в «Пари НН» по возможной аренде 23-летнего футболиста за 10 миллионов рублей (~ 95 тысяч евро) без права выкупа, но нижегородцев такой вариант не устроил.

По информации источника, завтра, 9 сентября, состоится очередное собрание совета директоров «Локомотива», на котором снова будет поднят вопрос по Сулейманову.

В нынешнем сезоне форвард отметился тремя забитыми голами в десяти матчах за «Пари НН».