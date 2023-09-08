​РФС продал около 9 тысяч билетов на матч «Спартака» против сборной мира

В субботу вечером на «Открытие Арене» пройдёт ретро-матч «Спартака» против сборной мира. Он будет посвящён памяти легенды «красно-белых» Ильи Цымбаларя.

По информации Metaratings, Российский футбольный союз продал около 9 тысяч билетов на эту игру.

Ретро-матч между «Спартаком» и сборной мира стартует 9 сентября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Добавим, что «Спартак» после семи туров чемпионата России занимает девятое место в турнирной таблице.