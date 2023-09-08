Экс-игрок «Ахмата»: «Так и не понял, честно, зачем Гуллит приезжал в Россию»

Бывший игрок грозненского «Ахмата» Руслан Идигов вспомнил период, когда чеченский клуб возглавлял бывший нидерландский футболист Рууд Гуллит. Это, напомним, было в первой половине переходного сезона-2011/12.

«У его команды другой менталитет. Они считали, что можно рассказать и показать что‑то игрокам, а те дальше должны сами все выполнить. Тренировки мне не нравились, акцент ставился на то, что человек должен сам все понимать, что делать», - вспоминает Идигов для «Матч ТВ».

Отметим, что после ухода из «Терека» Гуллит практически никого не тренировал на профессиональном уровне. Лишь в 2017 году знаменитый нидерландец побыл ассистентом главного тренера сборной Нидерландов.

«Так и не понял, честно, зачем он приезжал. Не считаю, что он приехал делать результат», - добавляет Идигов.