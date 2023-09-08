Арбитр Карасёв высказался о сборе судей УЕФА

Арбитр Сергей Карасёв впервые за долгое время поучаствовал в мероприятии УЕФА – он посетил сбор судей. Рефери сказал несколько слов о прошедшем сборе.

«Сбор прошёл отлично! Сдал тесты на правила и физическую подготовку. Был очень рад вновь увидеть коллег. Продолжаем подготовку», - слова Карасёва приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, что после введения санкций в отношении России Сергей Карасёв перестал получать назначения на матчи под эгидой УЕФА. Ранее же этот судья регулярно работал на международных играх. Карасёв даже судил матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году.