«Фенербахче» предлагали Черникова и Баринова

«Фенербахче» предлагали услуги полузащитника «Краснодара» Александра Черникова и игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом сообщает журналист Янджиз Сабончоглу.

По информации источника, тренерский штаб «Фенербахче» отказался от подписания российских футболистов, из-за чего ни один из переходов так и не был осуществлён.

В нынешнем сезоне 23-летний Черников провёл за «Краснодар» 10 матчей, в которых забил один гол. На счету 26-летнего Баринова один мяч в девяти проведённых встречах.

После трёх туров текущего розыгрыша чемпионата Турции «Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе девять набранных очков.