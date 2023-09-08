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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин предположил, сколько голов забьёт Дзюба в текущем сезоне

08 Сентября 2023 • 16:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Экс-игрок «Локомотива» Олег Терёхин поделился комментарием о нападающем «красно-зелёных» Артёме Дзюбе.

«Свои 10 голов он забьет, это минимум. А с учетом Кубка и 15 сможет. Для «Локомотива» и РПЛ он хороший футболист», — цитирует Терёхина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба забил два мяча и стал автором двух результативных передач в шести матчах с учетом всех турниров.

Трудовой договор форварда с «Локомотивом» рассчитан до середины следующего года.

17 сентября подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле «Оренбург». Начало встречи восьмого тура чемпионата России запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Олег Терёхин
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