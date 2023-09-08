​Кокорин просил «Арис» придержать номер 9

Александр Кокорин вернулся в «Арис» - кипрский клуб снова арендовал российского форварда у «Фиорентины». В прошлом сезоне Кокорин играл за «Арис» под номером 99, а теперь футболист заполучил «девятку». Оказалось, что 32-летний футболист просил клуб придержать этот номер.

«Наша «девятка», Даниэль Сикорский, в минувшем сезоне завершил карьеру. Даниэль стал спортивным директором «Ариса». Я понимал, что могу вернуться в команду, и попросил: если сможете, придержите девятку для меня», - цитирует Кокорина «Чемпионат».

Кокорин отметил, что кто-то из летних новичков «Ариса» хотел взять номер 9, однако клуб объяснил ситуацию, и «девятка» в итоге дождалась россиянина.

В прошлом сезоне Александр Кокорин в 30 матчах за «Арис» забил 13 голов и отдал шесть голевых передач. Российский футболист помог команде впервые стать чемпионом Кипра.