Осинькин — о Шитове: «Он «голистый» — легко выходит на удар»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о нападающем команды Владиславе Шитове.

«Он в прошлом сезоне два гола забил – учитывая его возраст, это совсем не плохой результат. На тренировках он много забивает, он вообще «голистый» – легко выходит на удар, легко бьет обеими ногами», — заявил Осинькин Metaratings.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист появился на поле в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

7 сентября Шитов дебютировал за сборную России в товарищеском матче против олимпийской команды Египта (1:1), сыграв 27 минут.