Агент Барриоса рассказал, когда футболист вернётся в расположение «Зенита»

Луис Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, когда футболист вернётся в расположение петербургского клуба из сборной Колумбии.

«Барриос вернётся сразу после матча с Чили», — цитирует Поссо «Чемпионат».

Матч Чили — Колумбия состоится 13 сентября. Начало — в 3:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Барриос провёл за «Зенит» семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В ближайшем восьмом туре чемпионата России «сине-бело-голубые» встретятся с «Рубином». Игра состоится 17 сентября в Казани и начнётся она в 16:30 по московскому времени.