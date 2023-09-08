Мостовой объяснил, за счёт чего «Краснодар» лидирует в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«Черников, Кривцов и Сперцян — молодцы, здорово играют. Самое главное, что понимают друг друга. Благодаря этой тройке «Краснодар» и идет на первом месте, есть стабильность. Плюс, конечно же, Кордоба», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После семи туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 17 очков.

Следующим соперником «быков» станет «Ахмат». Встреча восьмого тура РПЛ состоится 16 сентября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 16:30 по московскому времени.