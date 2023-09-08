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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой объяснил, за счёт чего «Краснодар» лидирует в РПЛ

08 Сентября 2023 • 16:06 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
16.09 16:30

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«Черников, Кривцов и Сперцян — молодцы, здорово играют. Самое главное, что понимают друг друга. Благодаря этой тройке «Краснодар» и идет на первом месте, есть стабильность. Плюс, конечно же, Кордоба», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После семи туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 17 очков.

Следующим соперником «быков» станет «Ахмат». Встреча восьмого тура РПЛ состоится 16 сентября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Мостовой Никита Кривцов Эдуард Сперцян Александр Черников
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