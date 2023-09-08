​ЦСКА готов взять Дзагоева, но не игроком

Полузащитник Алан Дзагоев ищет себе новый клуб, а пока тренируется с ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «армейцы» готовы предложить Дзагоеву работу, но не футболистом. Алану в московском клубе уже сейчас предлагают варианты с работой селекционером или помощником тренера в академии.

Отмечается, что 33-летний Дзагоев очень хочет продолжать играть. При этом для ЦСКА важно развивать молодых футболистов – возвращать Алана в состав «армейцы» не планируют.

Напомним, что Алан Дзагоев обрёл статус свободного агента после ухода из «Рубина». Казанский клуб минувшим летом решил не продлевать контракт с полузащитником.