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Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал о работе под руководством Галактионова

08 Сентября 2023 • 15:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов рассказал о работе под руководством Михаила Галактионова.

Игрок отметил, что когда специалист пришёл в клуб, то сразу высказал свою позицию и требования, которые необходимо выполнять.

«Он сказал, что кто не будет выполнять эти требования, тот не будет играть. То есть он сразу жестко обозначил свои требования», - заявил Погостнов в программе «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

«Локомотив» после семи туров РПЛ располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Егор Погостнов
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