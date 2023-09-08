Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал о работе под руководством Галактионова

Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов рассказал о работе под руководством Михаила Галактионова.

Игрок отметил, что когда специалист пришёл в клуб, то сразу высказал свою позицию и требования, которые необходимо выполнять.

«Он сказал, что кто не будет выполнять эти требования, тот не будет играть. То есть он сразу жестко обозначил свои требования», - заявил Погостнов в программе «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

«Локомотив» после семи туров РПЛ располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.