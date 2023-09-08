Федотов рассказал, какие позиции необходимо усилить ЦСКА до закрытия трансферного окна

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какие позиции необходимо усилить «армейцам» до конца трансферного окна.

По словам специалиста, сейчас приоритетной задачей клуба является поиск левого латераля, а также игроков, способных усилить и другие позиции.

«Правый и левый латерали — ключевые игроки атакующего плана в нашей системе игры. На правый фланг мы получили усиление в лице Келлвена. Клуб акцентированно работает по позиции левого латераля, и не только по ней», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой ближайший матч «армейцы» проведут 16 сентября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.