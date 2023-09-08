Федотов — о дебюте Келлвена: «Вы видели насколько тяжело было игроку — и всё равно он до последнего оставался на поле»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил дебют бразильского защитника Келлвена в составе «армейцев».

Напомним, новичок вышел в стартовом составе ЦСКА на матч седьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:1) и был заменён на 75-й минуте встречи.

Федотов отметил, что Келлвену, как и другому южноамериканскому новобранцу московского клуба Виктору Давиле, необходимо больше времени на адаптацию. Однако, по мнению тренера, дебют 22-летнему бразильцу удался.

«Конечно, это был риск. Взвесили все за и против, посчитали, что футболист готов к матчу. Важнейшим фактором стало большое желание самого Келлвена помочь команде в этой непростой ситуации. Вы видели эту самоотдачу, насколько тяжело было игроку — и всё равно он до последнего оставался на поле», — цитирует Федотова Bobsoccer.

Келлвен перешёл в ЦСКА 1 сентября из «Атлетико Паранаэнсе» за 4,5 миллиона евро. Свой следующий матч «армейцы» проведут 16 сентября против «Крыльев Советов». Игра состоится в Москве и начнётся она в 14:00 по местному времени.