Федотов: «ЦСКА должен забивать больше»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о выступлениях своей команды на старте текущего сезона.

По мнению специалиста, в прошедших встречах ЦСКА должен был забить больше мячей, так как имел для этого достаточно возможностей. Необязательную потерю очков в некоторых матчах Федотов объяснил травмами игроков, отметив при этом, что по самоотдаче у него нет претензий к своим подопечным.

«Сказалось, что часть игроков на фоне краткосрочного отпуска не успели до конца залечить травмы. Концовка была очень напряжённой, плюс Суперфинал Кубка, где многие футболисты выступали с небольшими повреждениями на уколах. Это не могло не сказаться в дальнейшем», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

После семи туров РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 16 сентября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.