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Федотов: «ЦСКА должен забивать больше»

08 Сентября 2023 • 14:51 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о выступлениях своей команды на старте текущего сезона.

По мнению специалиста, в прошедших встречах ЦСКА должен был забить больше мячей, так как имел для этого достаточно возможностей. Необязательную потерю очков в некоторых матчах Федотов объяснил травмами игроков, отметив при этом, что по самоотдаче у него нет претензий к своим подопечным.

«Сказалось, что часть игроков на фоне краткосрочного отпуска не успели до конца залечить травмы. Концовка была очень напряжённой, плюс Суперфинал Кубка, где многие футболисты выступали с небольшими повреждениями на уколах. Это не могло не сказаться в дальнейшем», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

После семи туров РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 16 сентября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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Комментарии (1)
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TEREX
08 Сентября 2023 в 15:29
ежыли толька великий ЗЕбалотнай распичатаит сваю пушку..)) чалаф ни банбардир..он тока с пинальтяф можыт забить..)) а ышо кто тама есть та..))
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