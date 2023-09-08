В «Пари НН» не намерены форсировать возвращение Юрана

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал о состоянии главного тренера команды Сергея Юрана, который минувшей ночью перенёс экстренную операцию.

Спортивный функционер отметил, что ему не хотелось бы комментировать диагноз специалиста.

«Сейчас уже все хорошо, очень надеемся что на следующий неделе вернется к работе. Но форсировать возвращение к работе не готовы. Отдыхает», - приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» после семи туров РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять набранных очков.