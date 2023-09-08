Агент: «Клубы до сих пор обсуждают тему возможного перехода Ловата в ЦСКА»

Эдуардо Корначини, агент защитника «Слована» Лукаса Ловата, отреагировал на информацию об отказе ЦСКА от подписания 26-летнего бразильца.

«Ничего не поменялось. Клубы до сих пор общаются и обсуждают тему возможного перехода Ловата в ЦСКА. Мы ждём решение клубов», — цитирует Корначини «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Ловат провёл за «Слован» девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 600 тысяч евро.

После семи туров нынешнего розыгрыша чемпионата России ЦСКА расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 16 сентября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.