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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пилипчук: «Спартак» может противостоять «Зениту»

08 Сентября 2023 • 14:11 Комментировать

Экс-тренер столичного «Спартака» Роман Пилипчук высказался касательно того, способны ли «красно-белые» навязать борьбу петербургскому «Зениту» в споре за чемпионский титул.

«Зенит» доминирует в чемпионате России. Хотя «Спартак» может противостоять «Зениту». Сегодняшнее место команды расстраивает, учитывая, какая обойма игроков есть у команды», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

По итогам семи туров чемпионата России «Спартак» набрал десять баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым «Зенита» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Пилипчук
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