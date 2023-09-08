Пилипчук: «Спартак» может противостоять «Зениту»

Экс-тренер столичного «Спартака» Роман Пилипчук высказался касательно того, способны ли «красно-белые» навязать борьбу петербургскому «Зениту» в споре за чемпионский титул.

«Зенит» доминирует в чемпионате России. Хотя «Спартак» может противостоять «Зениту». Сегодняшнее место команды расстраивает, учитывая, какая обойма игроков есть у команды», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

По итогам семи туров чемпионата России «Спартак» набрал десять баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым «Зенита» на четыре очка.