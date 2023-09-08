Агент Кутицкого рассказал о будущем игрока в «Динамо»

Агент полузащитника московского «Динамо» Александра Кутицкого Алексей Сафонов высказался о будущем своего клиента в столичном клубе.

«У Александра были варианты по аренде, но в «Динамо» ответили: не надо, до зимы он точно останется», - приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Контракт 21-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.

В текущем сезоне Кутицкий принял участие в четырёх играх во всех турнирах, проведя на поле всего 144 минуты, и не смог отметиться результативными действиями.