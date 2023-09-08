В РФС высказались о появлении офсайдных линий на матчах РПЛ

Максим Митрофанов, занимающий должность генерального секретаря Российского футбольного союза, высказался насчёт появления в Премьер-лиге системы с офсайдными линиями для ВАР.

«Компания получила согласование с ФИФА. Сейчас в страну ввозится нужное оборудование. Не хочу никого вводить в заблуждение, лучше спросить у Павла Юрьевича Каманцева», - цитирует Митрофанова «Чемпионат».

В настоящий момент в функционале ВАР на матчах РПЛ офсайдных линий нет. В ситуациях, когда точное решение по офсайду определить не удаётся, видеоассистенты не вмешиваются в ситуацию.

Матчи восьмого тура чемпионата России пройдут 15, 16 и 17 сентября. На текущий момент лидером Премьер-лиги является «Краснодар».