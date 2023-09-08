Бывший игрок «Торпедо» ле Таллек перешёл во вьетнамский «Ханой»

Бывший полузащитник «Торпедо» Дамьен ле Таллек перешёл во вьетнамский «Ханой». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт 33-летнего француза с «Ханоем» рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне ле Таллек провёл за «Торпедо» 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Ранее полузащитник также выступал за дортмундскую «Боруссию», с которой успел стать чемпионом Германии. Кроме того, футболист защищал цвета «Мордовии», «Монпелье», «Црвены Звезды», «АЕКа» и «Сошо».

Отметим, что «Ханой» является пятикратным чемпионом Вьетнама. В последний раз новая команда ле Таллека завоёвывала титул в 2019 году.