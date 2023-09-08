Экс-тренер «Спартака» Пилипчук высказался о Клоппе

Экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук высказал мнение о немецком специалисте Юрген Клоппе, ныне занимающем пост наставника английского «Ливерпуля».

«Клопп - один из тренеров, чей подход к футболу мне нравится. На стажировку к нему нереально попасть! Я узнавал через футболиста, который играл у Клоппа. Говорит: желающих море», - передает слова Пилипчука «Чемпионат».

Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года. Контракт между 56-летним наставником и мерсисайдским грандом рассчитан до середины 2026 года. Под руководством немца «красные» выигрывали АПЛ и Лигу чемпионов.