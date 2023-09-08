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Борис Игнатьев высказался о прошедшем матче сборной России

08 Сентября 2023 • 13:41 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о прошедшем товарищеском матче между национальной командой против олимпийской сборной Египта, который завершился вничью со счётом 1:1.

Специалист отметил, что к результатам сейчас надо относиться максимально прагматично, ведь Карпин строит команду на будущее, пробуя молодёжь.

«Сейчас каждый матч сборной на вес золота, учитывая то, что с нами все отказываются играть. Думаю, что во втором матче ребята уже будут лучше сыграны и обыграют команду Египта», - приводит слова Игнатьева «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев олимпийская сборная Египта
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