Борис Игнатьев высказался о прошедшем матче сборной России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о прошедшем товарищеском матче между национальной командой против олимпийской сборной Египта, который завершился вничью со счётом 1:1.

Специалист отметил, что к результатам сейчас надо относиться максимально прагматично, ведь Карпин строит команду на будущее, пробуя молодёжь.

«Сейчас каждый матч сборной на вес золота, учитывая то, что с нами все отказываются играть. Думаю, что во втором матче ребята уже будут лучше сыграны и обыграют команду Египта», - приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».