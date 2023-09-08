Юран перенёс экстренную операцию - его жизни ничего не угрожает

Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Сергей Юран перенёс экстренную операцию.

В сообщении клуба говорится, что специалист минувшей ночью был прооперирован в одной из клиник, так как показания к операции были экстренными, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Прошу любителей недоверчиво искать другие причины, воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней», - сообщил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.