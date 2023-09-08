​Вратарь сборной России Сафонов признался, что никогда не следил за футболом

Голкипер «Краснодара» и национальной сборной России Матвей Сафонов сообщил, что никогда не брал автографы у футболистов. По словам вратаря, он вообще не следит за футболом.

«Я никогда не следил за футболом и сейчас не слежу», - цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Сафонов отметил, что в настоящий момент он смотрит только крупные матчи из чемпионата России.

«Я смотрю только РПЛ сейчас. Самые крупные матчи, естественно, смотрю, но за другими лигами не слежу», - сказал футболист.

Матвей Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В настоящий момент голкипер готовится к товарищескому матчу сборной России против Катара. Команды сыграют во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.