В «Пари НН» высказались насчёт слухов об интересе к Михайлову из «Локомотива»

На днях в прессе появилась информация о том, что «Локомотив» может подписать полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова, являющегося воспитанником «Зенита». Комментарий на этот счёт дал Давид Мелик-Гусейнов, который в нижегородском клубе занимает пост генерального директора. По словам функционера, в клуб тоже доносятся слухи из прессы.

«Нам важно, чтобы игрок рос, и мы не должны быть его препятствием. Если в «Локомотиве» или в «Зените», не важно, куда он может перейти, он может получить развитие и продвижение своих навыков - мы будем только рады этому», - сказал Мелик-Гусейнов, чьи слова приводит Sport24.

Ярославу Михайлову 20 лет. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 800 тысяч евро. В сезоне 2023/2024 Михайлов провёл за «Пари НН» девять матчей. Результативными действиями футболист пока что не отмечался.