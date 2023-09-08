Алексей Попов - о возможном переходе Изидора в «Зенит»: «Всё в этом мире понятно – деньги решают»

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов высказался о возможном трансфере форварда «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».

Попов отметил, что история с беременной женщиной была обычной уловкой, а во Франции нападающего никто не ждёт, так как там закрыто трансферное окно.

«Зенит» быстро выбил из головы Изидора желание быть рядом с женой жирным чеком. Все в этом мире понятно – деньги решают», - добавил он в разговоре с betonmobile.ru.

Ранее СМИ сообщали, что француз подпишет с «Зенитом» арендный контракт до конца нынешнего сезона.