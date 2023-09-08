В главных слухах недели вы узнаете, как в Америке прогнулись под Лионеля Месси, куда следующим летом может перебраться Килиан Мбаппе вместо «Реала», и какое неожиданное решение по будущему готов принять Карло Анчелотти. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В Америке прогнулись под Месси

После одного из недавних матчей МЛС Лионель Месси не стал общаться с журналистами, проигнорировав правила лиги. В прессе начали писать о возможном наказании для звёздного аргентинца, но санкций не последовало. Если верить слухам, у Месси есть исключительное право не общаться с журналистами. Перед подписанием контракта с «Интер Майами» игрок якобы договорился с клубом и с лигой о том, что будет давать интервью только тогда, когда будет расположен к общению с представителями СМИ. В МЛС очень хотели приезда Месси, поэтому американцам пришлось прогнуться.

«Реал» откажется от Мбаппе и Холанна

«Реал» настроен подписать топ-форварда следующим летом, и клуб продолжают связывать с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Впрочем, на неделе в прессе появилась информация о том, что «сливочные» могут отказаться от француза и норвежца. В Мадриде якобы не хотят строить проект вокруг одного игрока, да и капризное поведение Мбаппе является поводом для тревоги. Поговаривают, что в «Реале» уже составили шорт-лист альтернативных кандидатов на усиление нападения, куда вошли Душан Влахович, Рафаэл Леау, Виктор Осимхен и Джонатан Дэвид.

Мбаппе вместо «Реала» перейдёт в клуб АПЛ

В «ПСЖ» надеются убедить Мбаппе продлить контракт, но сам игрок на сегодняшний день склоняется к смене клубной прописки летом 2024-го. Звёздный французский форвард может переехать не только в «Реал». По слухам, Килиан также открыт к варианту с «Ливерпулем», ведь он хотел бы попробовать себя в Премьер-лиге Англии. Мерсисайдцы будут готовы побороться за Мбаппе с «Реалом», если финансовые условия потенциальной сделки будут более приземлёнными, чем те, о которых говорят в СМИ. В общем, всё возможно.

Черчесов может отправиться на Восток

В июле «Ференцварош» провалился в квалификации Лиги чемпионов, и Станислав Черчесов был уволен с должности главного тренера. С тех пор у Черчесова был вариант с назначением в «Ахмате», но этого не случилось. Поговаривают, что в российский футбол 60-летний специалист пока что возвращаться не планирует – вероятность минимальна. Вместо этого Черчесов может возглавить одну из национальных сборных на Востоке.

Анчелотти готов «кинуть» сборную Бразилии

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. У итальянца есть договорённость о переходе в сборную Бразилии следующим летом, но никаких документов на этот счёт до сих пор подписано не было. Слухи говорят о том, что Анчелотти готов остаться в «Реале». Если клуб предложит итальянскому тренеру новый контракт, он наверняка даст согласие. При таком раскладе Карло придётся извиняться перед бразильцами, которые так его ждут.

Слухи собирал Александр Тихий.