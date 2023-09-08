Пятибратов: «Ташуев может очень быстро изменить ситуацию в «Факеле»

Экс-наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов в беседе с журналистом высказался о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера воронежского коллектива.

«Хотелось бы надеяться, что он сохранит прописку «Факела» в РПЛ. Потому что это очень опытный специалист. Это тот человек, который может очень быстро изменить ситуацию в «Факеле», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

На месте главного тренера «Факела» Ташуев сменил Вадима Евсеева, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов.

После семи туров воронежцы с четырьмя очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.