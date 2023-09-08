Защитник Владислав Малькевич, который выступал в чемпионате Беларуси за БАТЭ, продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Футболист перешел в екатеринбургский «Урал», об этом рапортует клубная пресс-служба.

На официальном сайте «Урала» сообщается, что Малькевич присоединится к команде на следующей неделе после матчей национальной сборной Беларуси в квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024.

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 13 набранных баллов. Ближайший поединок екатеринбургская команда проведет против воронежского «Факела» 17 сентября.