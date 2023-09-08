Силкин — о «Краснодаре»: «Они точно претенденты на золото»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о текущем лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, что после семи туров чемпионата России «быки» опережают своих ближайших преследователей («Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит») на три очка.

«Пока рано говорить о чемпионстве, но они точно претенденты на золото. Три очка отрыва ничего не значат, но «Краснодар» будет бороться за первое место. Там есть тренер, который хочет выигрывать трофеи», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 16 сентября против «Ахмата». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.