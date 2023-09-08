Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на обмен турами с «Сочи» в Российской премьер-лиге.

«Мы знали о проблеме, которая есть у «Сочи» с газоном. Перенос матча в Москву - положительное решение, которое поможет улучшить качество футбола, на благо зрителей», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «красно-белых».

Ранее исполком Российского футбольного союза согласовал обмен турами между командами. Поединок восьмого тура состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.