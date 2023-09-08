Пилипчук: «В чемпионском «Спартаке» игроки были качественнее, чем сейчас»

Экс-тренер столичного «Спартака» Роман Пилипчук считает, что «народная команда» была укомплектована лучше в 2017 году, нежели в настоящий момент.

«В чемпионском «Спартаке» игроки были качественнее. Там было много футболистов с хорошими качествами: Фернандо, Адриано, Таски, Боккетти. Можно добавить россиян: Глушаков, Самедов», - передает слова специалиста «Чемпионат».

«Спартак» неудачно стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. После семи туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали десять баллов и занимают лишь девятое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «красно-белые» встретятся на своем поле с «Сочи».